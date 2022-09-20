Місія МВФ скоро розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу над новою спеціальною програмою з Україною. Це трапиться вже у жовтні.

Відповідну інформацію повідомив Денис Шмигаль 20 вересня. Про це прем'єр домовився в Нью-Йорку з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

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МВФ почне роботу над новою програмою

Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні,

– повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку, а також окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці.

Також Денис Шмигаль подякував Фонду та Крісталіні Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через війну, та за надання 1,4 мільярда доларів допомоги.

МВФ надасть Україні 1,4 мільярда доларів

Володимир Зеленський розповів, що Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки Україні.

Під час телефонної розмови з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою Володимир Зеленський подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки.

Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України,

– зазначив український лідер.

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