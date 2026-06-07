Про цю надбавку знають не всі: хто може збільшити пенсію на 10%

Не всі українці знають, що окремі категорії пенсіонерів можуть претендувати на додаткове підвищення виплат. Така надбавка призначається за визначених законом умов і доступна не кожному.

Хто може збільшити пенсію на 10%?

Розмір пенсії в Україні може збільшуватися не лише завдяки індексації чи віковим доплатам. Законодавство також передбачає окремі надбавки для спеціальних категорій громадян, однак про частину з них знають далеко не всі пенсіонери.

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Однією з таких є щомісячна доплата для почесних донорів. Вона призначається за наявності відповідного статусу та після звернення до Пенсійного фонду. Таким чином, враво на надбавку мають громадяни, яким присвоєно звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Такий статус надається людям, які безоплатно здали встановлену законодавством кількість крові або її компонентів. Після цього вони отримують посвідчення та нагрудний знак, що підтверджують право на державні пільги.

Який розмір надбавки у 2026 році?

Доплата становить 10% від прожиткового мінімуму, визначеного для її обчислення. У 2026 році розмір такої щомісячної надбавки складає 259 гривень. Вона виплачується окремо від основної пенсії та нараховується після оформлення відповідного права.

Попри відносно невелику суму, за рік пенсіонер може додатково отримати понад 3 тисячі гривень.

Як оформити доплату?

Для призначення надбавки необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою. До неї потрібно додати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ, який підтверджує присвоєння звання почесного донора.

Після перевірки документів Пенсійний фонд призначає щомісячну доплату до пенсії.

Які ще пільги передбачені для донорів?