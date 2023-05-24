Міноборони не попереджало, що їм не вистачить коштів для доплат, – нардепка про 30 тисяч

Депутатка від "Слуги народу" прокоментувала скасування доплат у розмірі 30 тисяч гривень для військових. За її словами, Міноборони не попереджало, що для цього їм не вистачить грошей.

Міноборони не попередило, що грошей не вистачить

Під час ухвалення бюджету на 2023 рік у Міноборони не попередили, що його може не вистачити на доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомила депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і членкиня міжфракційного об’єднання "Розумна політика" та бюджетного комітету Любов Шпак.

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Коли ми ухвалювали бюджет на 2023 рік, Міноборони не попереджало, що їм не вистачить коштів для доплат. Все йшло пакетом, у якому все було прораховано,

– сказала вона.

Вона додала, що для повернення доплат Україні потрібно змінити бюджет та зняти блокування.

Нашою правкою ми здолали перший етап вирішення цього питання, після якого треба вносити зміни до бюджету. Але бачите, яка реакція пішла? Була внесена блокуюча постанова, щоб цей закон не запрацював. Якби не блокування, то після підписання треба було б працювати в бюджетному комітеті – знаходити кошти для поновлення доплат,

– пояснила Шпак.

Якими будуть виплати військовим після закінчення війни