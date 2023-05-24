Минобороны не предупредило, что денег не хватит

При принятии бюджета на 2023 год в Минобороны не предупредили, что его может не хватить на доплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и член межфракционного объединения "Умная политика" и бюджетного комитета Любовь Шпак.

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Когда мы принимали бюджет на 2023 год, Минобороны не предупреждало, что у них не хватит средств для доплат. Все шло пакетом, в котором все было просчитано,

– сказала она.

Она добавила, что для возвращения доплат Украине нужно изменить бюджет и снять блокировку.

Нашей правкой мы преодолели первый этап решения этого вопроса, после которого нужно вносить изменения в бюджет. Но видите, какая реакция пошла? Было внесено блокирующее постановление, чтобы этот закон не заработал. Если бы не блокирование, то после подписания нужно было бы работать в бюджетном комитете – находить средства для возобновления доплат,

– объяснила Шпак.

Какими будут выплаты военным после окончания войны