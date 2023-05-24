Минобороны не предупредило, что денег не хватит
При принятии бюджета на 2023 год в Минобороны не предупредили, что его может не хватить на доплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и член межфракционного объединения "Умная политика" и бюджетного комитета Любовь Шпак.
Читайте также Купить меньше снарядов или вернуть доплаты: что будет с 30 тысячами для военных
Когда мы принимали бюджет на 2023 год, Минобороны не предупреждало, что у них не хватит средств для доплат. Все шло пакетом, в котором все было просчитано,
– сказала она.
Она добавила, что для возвращения доплат Украине нужно изменить бюджет и снять блокировку.
Нашей правкой мы преодолели первый этап решения этого вопроса, после которого нужно вносить изменения в бюджет. Но видите, какая реакция пошла? Было внесено блокирующее постановление, чтобы этот закон не заработал. Если бы не блокирование, то после подписания нужно было бы работать в бюджетном комитете – находить средства для возобновления доплат,
– объяснила Шпак.
Какими будут выплаты военным после окончания войны
- После завершения военного положения, ВСУ и другие военнослужащие, которые уволились со службы, кроме "срочников", получат определенную сумму денег.
- Выплата будет равна сумме денежного довольствия, согласно должности на которой был военнослужащий.
- Также в год увольнения со службы, если он не использовал свой ежегодный отпуск или сделал это частично, военный может получить компенсацию или выйти на заслуженный отдых.