Доплати до пенсії у листопаді будуть: кому нарахують додаткові 900 гривень

Останній місяць осені принесе приємні фінансові новини для окремої категорії українців похилого віку. Держава готує спеціальні щомісячні надбавки, які стануть суттєвим бонусом до основних виплат.

Хто саме отримає додаткові гроші від держави у листопаді

У листопаді 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) почне виплачувати додаткові кошти видатним українським спортсменам похилого віку. Ця надбавка у розмірі близько 900 гривень призначається олімпійським чемпіонам та рекордсменам як пенсія "за особливі заслуги перед Україною".

А от розмір доплати напряму залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2 595 гривень. Залежно від спортивних досягнень, пенсіонери отримуватимуть від 31% до 35% від цієї базової суми.

Найбільше, а саме 908 гривень (35%), нарахують дворазовим та багаторазовим переможцям Олімпійських, Паралімпійських ігор та Всесвітніх ігор глухих.

Світові чемпіони та рекордсмени можуть розраховувати на суми від 856 до 882 гривень, а чемпіонам Європи доплатять від 804 до 830 гривень.

Що потрібно зробити для оформлення виплати

Ця фінансова підтримка не призначається автоматично, тому людині необхідно особисто написати заяву в будь-якому сервісному центрі ПФУ. Вид основної пенсії (за віком, інвалідністю чи вислугою років) не має жодного значення.

Важливо! Головне – принести із собою паспорт, ідентифікаційний код, а також оригінали посвідчень, дипломів та нагород, які підтверджують чемпіонський статус.

Варто зазначити, що цього місяця частина українців отримає підвищення без додаткових звернень. Зокрема, держава гарантує окремим категоріям мінімальну пенсійну виплату на рівні 4 213 гривень.

Крім того, самотні громадяни похилого віку мають право оформити соціальну надбавку в розмірі 40% від мінімальної пенсії. Вже у 2027 році уряд планує суттєво підвищити ці виплати, і очікується, що сума такої допомоги зросте до 1 150 гривень.