В ноябре будут выплачиваться надбавки к пенсии: кому начислят дополнительные 900 гривен

Доплаты к пенсии в ноябре / Pexels
Последний месяц осени принесет приятные финансовые новости для определенной категории пожилых украинцев. Государство готовит специальные ежемесячные надбавки, которые станут существенным бонусом к основным выплатам.
Кто именно получит дополнительные деньги от государства в ноябре
В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начнет выплачивать дополнительные средства выдающимся украинским спортсменам преклонного возраста. Эта надбавка в размере около 900 гривен назначается олимпийским чемпионам и рекордсменам в качестве пенсии "за особые заслуги перед Украиной".
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А вот размер доплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 гривен. В зависимости от спортивных достижений пенсионеры будут получать от 31% до 35% от этой базовой суммы.
- Больше всего, а именно 908 гривен (35%), начислят двукратным и многократным победителям Олимпийских, Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих.
- Чемпионы мира и рекордсмены могут рассчитывать на суммы от 856 до 882 гривен, а чемпионам Европы доплатят от 804 до 830 гривен.
Что нужно сделать для оформления выплаты
Эта финансовая поддержка не назначается автоматически, поэтому человеку необходимо лично подать заявление в любом сервисном центре ПФУ. Вид основной пенсии (по возрасту, инвалидности или выслуге лет) не имеет никакого значения.
Важно! Главное – принести с собой паспорт, идентификационный код, а также оригиналы удостоверений, дипломов и наград, подтверждающих статус чемпиона.
Стоит отметить, что в этом месяце часть украинцев получит повышение без дополнительных обращений. В частности, государство гарантирует отдельным категориям минимальную пенсионную выплату на уровне 4 213 гривен.
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Кроме того, одинокие граждане пожилого возраста имеют право оформить социальную надбавку в размере 40% от минимальной пенсии. Уже в 2027 году правительство планирует существенно повысить эти выплаты, и ожидается, что сумма такой помощи вырастет до 1 150 гривен.
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