Ви могли не знати: хто має звернутися в ПФУ, щоб отримувати надбавку до пенсії

Частину надбавок до пенсії українці отримують автоматично. Але існують виплати, які Пенсійний фонд не призначить без особистого звернення.

За якими доплатами потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Деякі види державної підтримки призначають лише після особистого звернення. Тому Якщо пенсіонер не подасть заяву та необхідні документи, надбавки до пенсії він просто не отримає, пише 24 Канал.

1. Доплата на дітей

Непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, можуть отримувати додатково по 150 гривень на кожну дитину.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, які підтверджують право на таку допомогу.

2. Допомога на догляд

Ще одна виплата, яку не призначають автоматично, – державна допомога на догляд.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №261, її можуть оформити самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Цей факт має підтвердити лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

У 2026 році розмір такої допомоги становить 1 038 гривень, що дорівнює 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично

Найпоширенішою є вікова доплата. Пенсіонеру не потрібно подавати жодних заяв – її призначають автоматично після досягнення відповідного віку, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень. У 2026 році розміри доплат становлять:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Хто може мати надбавку до пенсії в 35%

Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яка призначається окремим категоріям громадян. До прикладу, право на таку надбавку мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку.

Розмір доплати визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Сума доплати залежить від кількості дітей – від 35% за п'ятьох дітей до 40% за десятьох і більше дітей.