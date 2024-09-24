Чи можна отримати надбавку до пенсії після 65 років

В Україні громадяни можуть отримати надбавку до пенсії після 65 років за певних умов. Зокрема, для цього необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

Чи є доплата до пенсії після 65 років

Зараз мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень. Однак фактично її розмір складає 3 370 гривень. Якщо пенсія для 65-річної людини становить менше ніж 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично призначається доплата.

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Також за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1 відсоток від її розміру. Втім, інші спеціальні надбавки для 65 річних – не передбачені.

Кому доступні вікові доплати

Однак вже із 70 років пенсіонери отримують право на вікову доплату – вона нараховується автоматично. А її розмір залежить від віку отримувача: