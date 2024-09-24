Есть ли доплата к пенсии после 65 лет
Сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен. Однако фактически ее размер составляет 3 370 гривен. Если пенсия для 65-летнего человека составляет менее 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически назначается доплата.
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Также за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1 процент от ее размера. Впрочем, другие специальные надбавки для 65 летних – не предусмотрены.
Кому доступны возрастные доплаты
Однако уже с 70 лет пенсионеры получают право на возрастную доплату – она начисляется автоматически. А ее размер зависит от возраста получателя:
- пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получат надбавку в размере 300 гривен;
- граждане, которым исполнилось от 75 до 79 лет – смогут получить дополнительно 456 гривен;
- для лиц старше 80 лет предусмотрена надбавка в размере 570 гривен.