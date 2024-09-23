Какой период учитывается в стаж

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж начисляется лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, сообщают в ПФУ.

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Эксперты объясняют, что есть два вида декретного отпуска:

Отпуск в связи с беременностью и родами – длится 126 дней и предназначен для матери на период рождения ребенка;

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет – его могут взять не только мать, но и другие родственники (отец, бабушка или дедушка), которые ухаживают за ребенком после окончания периода беременности и родов.

Важно! В юридических документах термин "декрет" отсутствует и используется преимущественно в повседневном общении. Три года страхового стажа добавляются только в случае отпуска по уходу за ребенком до трех лет. В этот период женщина, которая официально находится в отпуске, получает государственную помощь в размере 860 гривен в месяц.

Если в декрете другой член семьи

Официальное право на отпуск имеют только трудоустроенные женщины. То есть, когда женщина говорит "Я в декрете", это означает, что она работает, официально взяла отпуск на основании больничного или рождения ребенка до трех лет, и работодатель подтвердил это приказом.

Кстати! Понятие "Неофициальный декрет" не существует. Пребывание дома с ребенком без оформления документов на работе не считается декретным отпуском.

Что касается отпуска по уходу за ребенком до трех лет, это право имеют только те, кто официально трудоустроен. Однако воспользоваться этим отпуском могут не только матери, но и другие члены семьи, которые взяли на себя обязанность ухаживать за ребенком.