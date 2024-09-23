Какая пенсия выгоднее для пенсионеров

Размер выплаты по инвалидности зависит от возрастной пенсии, сообщает ПФУ. Также на сумму влияет группа, которую назначили лицу.

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Обратите внимание! Лицо должно самостоятельно выбрать, какую из назначенных пенсий оно может получать.

Сейчас соотношение выплат по возрасту и по инвалидности такое:

лица с инвалидностью I группы должны получать выплату, равную минимум 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Лица с I и II группой инвалидности могут иметь выплаты выгоднее чем по возрасту. А вот тем, кто имеет III группу стоит обратить внимание на возрастную пенсию.

Какие сейчас пенсии у украинцев

По состоянию на 1 июля этого года, средняя пенсия составила 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров это значение – 6 216,20 гривен. Статистика ПФУ свидетельствует, что большинство граждан (26,14%) имеют пенсионную выплату менее 3 тысяч гривен.

У остальных пенсионеров пенсии такие: