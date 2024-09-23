Какая пенсия выгоднее для пенсионеров
Размер выплаты по инвалидности зависит от возрастной пенсии, сообщает ПФУ. Также на сумму влияет группа, которую назначили лицу.
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Обратите внимание! Лицо должно самостоятельно выбрать, какую из назначенных пенсий оно может получать.
Сейчас соотношение выплат по возрасту и по инвалидности такое:
- лица с инвалидностью I группы должны получать выплату, равную минимум 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.
Лица с I и II группой инвалидности могут иметь выплаты выгоднее чем по возрасту. А вот тем, кто имеет III группу стоит обратить внимание на возрастную пенсию.
Какие сейчас пенсии у украинцев
По состоянию на 1 июля этого года, средняя пенсия составила 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров это значение – 6 216,20 гривен. Статистика ПФУ свидетельствует, что большинство граждан (26,14%) имеют пенсионную выплату менее 3 тысяч гривен.
У остальных пенсионеров пенсии такие:
- выплаты от 3 001 до 4 000 гривен имеет 17,32% граждан;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;
- свыше 10 000 гривен – 12,48%.