Яка пенсія вигідніша для пенсіонерів
Розмір виплати по інвалідності залежить від вікової пенсії, повідомляє ПФУ. Також на суму впливає група, яку призначили особі.
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Зверніть увагу! Особа має самостійно обрати, яку з призначених пенсій вона може отримувати.
Зараз співвідношення виплат за віком та по інвалідності таке:
- особи з інвалідністю I групи мають отримувати виплату, що рівна мінімум 100% пенсії за віком;
- з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%.
Особи з I та II групою інвалідності можуть мати виплати вигідніші ніж за віком. А от тим, хто має III групу варто звернути увагу на вікову пенсію.
Які зараз пенсії в українців
Станом на 1 липня цього року, середня пенсія склала 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів це значення – 6 216,20 гривень. Статистика ПФУ свідчить, що більшість громадян (26,14%) мають пенсійну виплату менш як 3 тисячі гривень.
У інших пенсіонерів пенсії такі:
- виплати від 3 001 до 4 000 гривень має 17,32% громадян;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%;
- понад 10 000 гривень – 12,48%.