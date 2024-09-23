Яка пенсія вигідніша для пенсіонерів

Розмір виплати по інвалідності залежить від вікової пенсії, повідомляє ПФУ. Також на суму впливає група, яку призначили особі.

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Зверніть увагу! Особа має самостійно обрати, яку з призначених пенсій вона може отримувати.

Зараз співвідношення виплат за віком та по інвалідності таке:

особи з інвалідністю I групи мають отримувати виплату, що рівна мінімум 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Особи з I та II групою інвалідності можуть мати виплати вигідніші ніж за віком. А от тим, хто має III групу варто звернути увагу на вікову пенсію.

Які зараз пенсії в українців

Станом на 1 липня цього року, середня пенсія склала 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів це значення – 6 216,20 гривень. Статистика ПФУ свідчить, що більшість громадян (26,14%) мають пенсійну виплату менш як 3 тисячі гривень.

У інших пенсіонерів пенсії такі: