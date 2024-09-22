Выплаты учителям при выходе на пенсию

Выплаты в размере 10 пенсий при выходе на пенсию предусмотрены для работников коммунальных и государственных учреждений, в том числе и учителей. Впрочем, они возможны при условии наличия соответствующего страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин на соответствующих должностях. Об этом напомнили в ПФУ.

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Еще одно важное условие - такое лицо должно на момент достижения пенсионного возраста работать в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет. Важно, чтобы пенсионер не получал никакой другой пенсии ранее.

В частности, право на выплату 10 пенсий имеют:

Учителя общеобразовательных и военных учебных заведений, музыкальных и художественных школ;

Работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;

Специалисты детских домов, колоний, приемных пунктов, логопедических пунктов и школ-клиник;

Преподаватели высших учебных заведений I-II уровней аккредитации и профессионально-технических учебных заведений;

Работники дошкольных и внешкольных учебных заведений.

Обратите внимание! Также допускается суммирование стажа, если лицо работало в учреждениях образования, здравоохранения или социальной защиты.