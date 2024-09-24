Чи є доплата до пенсії після 65 років
Зараз мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень. Однак фактично її розмір складає 3 370 гривень. Якщо пенсія для 65-річної людини становить менше ніж 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично призначається доплата.
Читайте також: Догляд за дитиною до 3 років: чи враховується він у страховий стаж
Також за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1 відсоток від її розміру. Втім, інші спеціальні надбавки для 65 річних – не передбачені.
Кому доступні вікові доплати
Однак вже із 70 років пенсіонери отримують право на вікову доплату – вона нараховується автоматично. А її розмір залежить від віку отримувача:
- пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримають надбавку у розмірі 300 гривень;ʼ
- громадяни, яким виповнилося від 75 до 79 років – матимуть можливість отримати додатково 456 гривень;
- для осіб старше 80 років передбачена надбавка у розмірі 570 гривень.