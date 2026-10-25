Доплати для УБД зростуть: скільки додадуть до пенсії ветеранам у 2027 році

Наступного року українські захисники, які перебувають на заслуженому відпочинку, зможуть розраховувати на збільшення щомісячних фінансових бонусів від держави. Такий перерахунок закладений у новий проєкт державного бюджету і напряму залежить від ключових соціальних показників.

Як зростуть виплати УБД у 2027 році

З 1 січня 2027 року пенсійна надбавка для учасників бойових дій має зрости завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідні зміни вже закладені в проєкті державного бюджету на наступний рік, про що повідомляє національний медіапортал "Ветеран".

Згідно із законом, ветерани зі статусом УБД мають право на доплату в розмірі 25% від прожиткового мінімуму. Оскільки у 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, нинішня надбавка дорівнює 648,75 гривні. Проте урядовці пропонують підняти мінімум до 2 878 гривень.

Важливо! Якщо Верховна Рада затвердить цей бюджет, щомісячний бонус для ветеранів автоматично зросте до 719,50 гривні. Тобто щомісяця на ваш рахунок надходитиме на 70,75 гривні більше, що за рік дасть додаткові 849 гривень до родинного бюджету.

Варто пам'ятати, що ця надбавка нараховується додатково до основної пенсії. Вона є окремою гарантією соціального захисту та не замінює інші виплати, зокрема щорічну разову допомогу до Дня Незалежності України.

Чи потрібно йти до Пенсійного фонду

Для більшості ветеранів цей процес пройде непомітно. Якщо Пенсійний фонд України вже має у своїй базі дані про ваш статус УБД і ви отримуєте надбавку, перерахунок відбудеться автоматично без жодних додаткових заяв.

Зверніть увагу! Однак, якщо ви нещодавно отримали статус учасника бойових дій або з якихось причин доплата ще не призначена, доведеться діяти самостійно.

Вам потрібно звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або подати заявку через їхній електронний портал. Із собою обов'язково майте паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та документ, що підтверджує статус УБД.

Які ще пенсійні зміни очікують українців

Дискусії навколо соціальних стандартів на 2027 рік тривають вже кілька місяців. Як вже повідомлялося, зростання прожиткового мінімуму потягне за собою збільшення й інших виплат. Зокрема, мінімальна пенсія автоматично зросте на 283 гривні.

Крім того, пенсіонери, які мають великий страховий стаж (понад 35 років для чоловіків та 30 для жінок), також отримають більшу доплату за кожен понаднормовий рік роботи.

Водночас масштабної індексації пенсій до кінця 2026 року не передбачається – наступний масовий перерахунок виплат уряд планує провести лише навесні 2027 року.