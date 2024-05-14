Надбавки скінчилися: які пенсіонери не отримають додаткових виплат

На доплати за віком можуть розраховувати більшість пенсіонерів, проте далеко не всі. Дехто може їх ніколи не отримати через обмеження.

Доплати за віком

Доплати за віком починають нараховувати особі після настання 70-річного віку. Протягом життя ці надбавки поступово зростатимуть:

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Від 70 до 74 років – додатково 300 гривень на місяць.

Від 75 до 79 років – 456 гривень на місяць.

Понад 80 років – 570 гривень на місяць.

Хто не може отримати надбавку

Ці доплати між собою не сумуються, а лише зростають. Тобто, якщо спочатку особа отримувала 300 гривень, то потім ця сума зросте на 156 гривень.

Єдиним вийнятком для отримання такої оплати є випадок, коли пенсія особи і так висока. Відповідно ті, у кого виплати перевищують 10 340 гривень на місяць, не мають права на доплати.

Доплати за станом здоров'я

Це єдиний випадок, коли надбавки за віком не призначають.

Пенсіонери, які дожили до 80 років й мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати доплату від держави. Це стосується тих осіб, які потребують стороннього догляду.

Щоб отримати таку надбавку, треба документально підтвердити погіршення здоров'я та відповідати визначеним критеріям, зокрема самостійно проживати без постійної допомоги.