Ідентифікація пенсіонерів

Якщо особа хоче пройти ідентифікацію, звернувшись особисто до ПФУ, вона може прийти до будь-якого обраного сервісного центру цієї установи. З собою потрібно мати паспорт.

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Попри це, ідентифікацію можна пройти у такі способи:

у відділенні АТ "Ощадбанк";

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо! Відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

Якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном – в закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою. Документ разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку,

– написали у ПФУ.

Оригінал документа разом із заявою можна направити поштою або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для останнього способу треба надати електронний підпис.