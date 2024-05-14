Доплаты по возрасту

Доплаты по возрасту начинают начислять лицу после наступления 70-летнего возраста. В течение жизни эти надбавки постепенно будут расти:

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От 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен в месяц.

От 75 до 79 лет – 456 гривен в месяц.

Свыше 80 лет – 570 гривен в месяц.

Напомним! Эти доплаты между собой не суммируются, а только растут. То есть, если сначала лицо получало 300 гривен, то потом эта сумма вырастет на 156 гривен.

Кто не может получить надбавку

Единственным исключением для получения такой оплаты является случай, когда пенсия лица и так высока. Соответственно те, у кого выплаты превышают 10 340 гривен в месяц, не имеют права на доплаты.

Обратите внимание! Это единственный случай, когда надбавки по возрасту не назначают.

Доплаты по состоянию здоровья

Пенсионеры, которые дожили до 80 лет и имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить доплату от государства. Это касается тех лиц, которые нуждаются в постороннем уходе.

Чтобы получить такую надбавку, надо документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, в частности самостоятельно проживать без постоянной помощи.