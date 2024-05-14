Доплаты по возрасту
Доплаты по возрасту начинают начислять лицу после наступления 70-летнего возраста. В течение жизни эти надбавки постепенно будут расти:
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- От 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен в месяц.
- От 75 до 79 лет – 456 гривен в месяц.
- Свыше 80 лет – 570 гривен в месяц.
Кто не может получить надбавку
Единственным исключением для получения такой оплаты является случай, когда пенсия лица и так высока. Соответственно те, у кого выплаты превышают 10 340 гривен в месяц, не имеют права на доплаты.
Доплаты по состоянию здоровья
Пенсионеры, которые дожили до 80 лет и имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить доплату от государства. Это касается тех лиц, которые нуждаются в постороннем уходе.
Чтобы получить такую надбавку, надо документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, в частности самостоятельно проживать без постоянной помощи.