Більше грошей за стаж: доплати до пенсій можуть змінитися вже з 1 січня
Наступного року частина українців поважного віку зможе розраховувати на фінансовий бонус. Особи, які мають великий стаж, почнуть отримувати більшу доплату до своїх пенсій.
Кому та на скільки підвищать виплати у 2027 році
Підвищення пенсій можливе завдяки закладеному в проєкті Державного бюджету зростанню прожиткового мінімуму.
Право на такий фінансовий бонус мають ті українці, чий офіційний стаж перевищує встановлені державою норми.
- Якщо людина вийшла на заслужений відпочинок після жовтня 2011 року, то цей поріг становить понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.
- Для тих, кому пенсію призначили раніше, вимоги інші: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.
Тобто, за кожен повний рік "зайвого" стажу держава додає 1% від розміру пенсії, але ця сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і не може перевищувати 1% від його рівня.
Урядовий проєкт бюджету на 2027 рік пропонує підняти цей показник до 2 878 гривень.
Для тих, хто продовжує працювати на пенсії, діє правило: навіть якщо прожитковий мінімум зростає, доплату за стаж заморожують на тому рівні, який діяв на момент призначення виплат. Перерахунок з урахуванням нових, вищих показників проведуть лише після вашого офіційного звільнення з роботи.
Зверніть увагу! Державний бюджет ще не затверджено Верховною Радою. Тому й зазначені вище зміни ще не є чинними.
Нагадаємо, що у поточному році показник прожиткового мінімуму на одну людину становить 3 209 гривень. А для осіб, які втратили працездатність, – до 2 595 гривень.