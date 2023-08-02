Доплати від ООН для українських пенсіонерів: як отримати

Уряд анонсував додаткові виплати для пенсіонерів, що перебувають у прифронтовій зоні. Надбавку до пенсії українцям надасть ООН, проте отримають цю виплату не всі.

Хто з пенсіонерів отримає виплати від ООН

Представник Кабміну у Верховній Раді – Тарас Мельничук пояснив, хто з українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати у рамках Всесвітньої продовольчої програми від ООН.

Читайте також Додаткові виплати у серпні: хто з пенсіонерів отримає надбавки

Тарас Мельничук Представник Кабміну у Верховній Раді Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Тобто цю допомогу зможуть отримати пенсіонери, що перебувають у безпосередній близькості з фронтом.

Кому не варто розраховувати на виплати від ООН:

допомогу не зможуть отримати громадяни, якщо розмір їхньої пенсії більше 3 тисяч гривень;

виплата не надається тим, хто уже отримував міжнародну фінансову допомогу через сервіс "єДопомога";

не надається допомога і тим, хто уже має виплати від держави, зокрема іде мова про щомісячні доплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн.

– додає Тарас

Які виплати можуть отримати українські пенсіонери

Щоб зробити свою пенсію більшою, пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки, що призначаються автоматично або потребують особистого звернення для підтвердження потреби.

Додаткова виплата 800 грн:

пенсіонери від 80 років;

громадяни, що потребують особливого догляду;

літні люди, що самостійно проживають.

Призначається індивідуально, відповідно до потреби.

Вікова надбавка:

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

496 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Така виплата призначається автоматично.

Також у серпні традиційні доплати до Дня Незалежності отримають:

учасники військових дій;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани АТО;

постраждалі учасники Революції Гідності;

інваліди І, ІІ, ІІІ груп;

родини загиблих внаслідок війни;

особи, що мають особливі заслуги перед державою.

Точна сума цих виплат поки ще не відома. Однак, повідомлення про розмір надбавок уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом.