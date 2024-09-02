У кого з пенсіонерів вереснева пенсія буде більшою на майже 600 гривень

2 вересня 2024, 16:15
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

Пенсія українців може зростати з різних причин. Зокрема, завдяки проведенню індексації чи перерахуноквиплат.

Чому зросте пенсія у вересні

Пенсії можуть зростати, внаслідок нарахування певних надбавок. Доплати бувають різного роду, деякі з них призначаються автоматично, за іншими ж потрібно звертатись у ПФУ самостійно.

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Надбавка за віком надається пенсіонерам, які:

  • отримують загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
  • мають  пенсію за віком;
  • досягли віку 70 років.

Зверніть увагу! Вікова доплата додається до пенсії автоматично.

Розмір надбавки залежить від віку особи:

  • пенсіонери віком від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;
  • особи віком від 75 до 79 років включно мають надбавку 456 гривень.
  • громадяни старше 80 років отримують додатково уже 570 гривень.

Зауважте! Ця надбавка не сумується, вона лише зростає з часом. Тобто у 76 років пенсіонер отримує не 300+456, а 456 гривень.