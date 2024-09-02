У кого з пенсіонерів вереснева пенсія буде більшою на майже 600 гривень
2 вересня 2024, 16:15Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсія українців може зростати з різних причин. Зокрема, завдяки проведенню індексації чи перерахуноквиплат.
Чому зросте пенсія у вересні
Пенсії можуть зростати, внаслідок нарахування певних надбавок. Доплати бувають різного роду, деякі з них призначаються автоматично, за іншими ж потрібно звертатись у ПФУ самостійно.
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Надбавка за віком надається пенсіонерам, які:
- отримують загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
- мають пенсію за віком;
- досягли віку 70 років.
Зверніть увагу! Вікова доплата додається до пенсії автоматично.
Розмір надбавки залежить від віку особи:
- пенсіонери віком від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;
- особи віком від 75 до 79 років включно мають надбавку 456 гривень.
- громадяни старше 80 років отримують додатково уже 570 гривень.
Зауважте! Ця надбавка не сумується, вона лише зростає з часом. Тобто у 76 років пенсіонер отримує не 300+456, а 456 гривень.