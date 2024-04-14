Доплата до пенсії понад 500 гривень: хто з пенсіонерів отримає її у квітні

Щоб збільшити розмір пенсії, деякі українці можуть оформити собі надбавки. Є певні умови отримання цих доплат.

Хто має право на таку доплату

Надбавка за віком доступна більшості пенсіонерів. Ця доплата надається особам старше 70 років.

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Важлива умова отримання цієї надбавки – розмір пенсійної виплати. Вона не може перевищувати 10 340,35 гривень. Ідеться про виплату, до якої входять усі доплати пенсіонера.

Виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає 10 340,35 гривні,

– зазначають у ПФУ.

Вікова надбавка призначається автоматично, без особистого звернення особи у ПФУ. Доплата додається до пенсії, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Який розмір цієї надбавки

Розмір цієї надбавки залежить від віку. Сьогодні це співвідношення таке: