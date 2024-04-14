Кто имеет право на такую доплату

Надбавка по возрасту доступна большинству пенсионеров. Эта доплата предоставляется лицам старше 70 лет.

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Важным условием для получения этой надбавки является размер пенсионной выплаты. Она не может превышать 10 340, 35 гривен. Речь идет о выплате, которая учитывает все доплаты пенсионера.

Выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– отмечают в ПФУ

Возрастная надбавка назначается автоматически, без личного обращения лица в ПФУ. Доплата добавляется к пенсии, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Какой размер этой надбавки

Размер этой надбавки зависит от возраста. Сейчас это соотношение такое: