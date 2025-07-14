Як пенсіонерам 70+ років отримати надбавку до пенсії

Деякі категорії пенсіонерів мають право на вікову надбавку до пенсії від 300 до 570 гривень. Ця можливість доступна українцям після 70 років.

Які доплати доступні пенсіонерам?

З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:

70 років – 300 гривень;

– 300 гривень; 75 років – 456 гривень;

– 456 гривень; 80 років – 570 гривень.

Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.

Важливо! Люди у віці від 70 до 74 років уже отримують доплату в розмірі до 300 гривень. Тому після досягнення 75 років сума фактичного збільшення становить 156 гривень і не додається (456-300=156).

Доплата до пенсії після 90 років

Гроші можуть отримувати старожили Канівської громади на Черкащині. Розмір щомісячної стипендії для тих, кому виповнилося 100 і більше років, складає 1 000 гривень. Разом з тим, у Канівській громаді виплачується стипендія в розмірі 1 000 гривень і учасникам бойових дій, які досягли 90 і більше років.

Раніше в порядку виплати стипендії для 100-річних жителів нашої громади було речення, що вона присвоюється лише тим, кому не передбачено виплати інших стипендій. Відтак, людина навіть досягнувши століття могла претендувати лише на 1 000 гривень.

Зараз літні люди (учасники бойових дій) досягнувши 90-річчя отримуватимуть 1 000 гривень щомісячної стипендії, а відзначивши 100-річний ювілей – 2 000 гривень.