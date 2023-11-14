Надбавка на догляд за дитиною: скільки доплатять пенсіонерам

В Україні існує безліч надбавок до пенсії, які покликані хоч трохи покращити становище своїх отримувачів. Наприклад дехто може отримати додаткові гроші за те, що доглядає дитину.

Надбавка на догляд за дітьми

Надбавки можуть призначатися автоматично та індивідуально в залежності від типу допомоги. За доплатою на нагляд за дитиною треба буде звернутися особисто.

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Якщо пенсіонер самостійно виховує дітей, які проживають на його території, до його пенсії щомісячно доплачуватимуть по 150 гривень.

Також йому автоматично нараховуватимуть надбавку за віком, якщо він досягнув:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Пенсіонери яких професій можуть не платити за комуналку

Пенсіонери, які мають страховий стаж на певних професіях, проживають у сільській місцевості та отримують менше 3 760 гривень, можуть розраховувати на пільги від держави. Зокрема таким людям надають 100% знижки на наступні послуги (на вибір):

оплата житлово-комунальних послуг;

купівлю твердого пічного палива;

придбання рідкого побутового палива;

купівлю скрапленого газу.

Пільга надається людям, які мали наступні професії: