Що чекає ВПО

У Міністерстві соціальної політики хочуть продовжити термін фізичної ідентифікації – на 3 місяці з 1 січня 2024 року. Йдеться про пенсіонерів, що були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до початку повномасштабної війни.

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До слова, у законопроєкті пропонують не припиняти з 1 січня по 1 квітня 2024 року виплати пенсій ВПО пенсіонерам, що до введення воєнного стану отримали цей статус.

Що передбачає ідентифікація

Перевірка особи, яка отримує виплати, є необхідною. Перш за все для того, щоб впевнитися у тому, чи дійсно людина, яка отримує кошти, є живою. Також, чи виплати надходять саме тій особі, якій вони були призначені.

Серед видів ідентифікації є:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);
  • Відеоконференцзв'язок, який проводять органи ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
  • ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;
  • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Кому з пенсіонерів можуть виплачувати понад 8 тисяч

До такої категорії входять пенсіонери, що отримали статус чорнобильців. Відтак сума виплат залежатиме від групи, яку отримала особа, що постраждала від або ж була ліквідатором трагедії:

  • І група – щонайменше 8 187 гривень;
  • ІІ група – 6 549 гривень;
  • ІІІ група – 5 048 гривень.

Ліквідатори, які належать до першої категорії:

  • 474 гривень для І групи,
  • 379 гривень для ІІ групи,
  • 284 гривень для ІІІ групи.

Особи, які працювали або проживали у зоні ЧАЕС і внаслідок аварії отримали інвалідність:

  • І група – 341 гривню;
  • ІІ група – 227 гривень;
  • ІІІ група – 170 гривень.

Ті, хто належать до інших категорій, також можуть отримати доплати:

  • особа, яка належить до 2 категорії, отримує 170 гривень;
  • 3 категорія – 113 гривень;
  • 4 категорія – 56 гривень.