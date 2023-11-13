Что ждет ВПЛ

В Министерстве социальной политики хотят продлить срок физической идентификации – на 3 месяца с 1 января 2024 года. Речь идет о пенсионерах, взятых на учет как внутренне перемещенные лица до начала полномасштабной войны.

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Напоминаем, что за последние 3 года прохождения проверки к таким категориям пенсионеров не применялось. Все из-за карантина в связи с Covid-19.

К слову, в законопроекте предлагают не прекращать с 1 января по 1 апреля 2024 выплаты пенсий ВПЛ пенсионерам, которые до введения военного положения получили этот статус.

Что предполагает идентификация

Проверка лица, получающего выплаты, необходима. Прежде всего для того, чтобы убедиться в том действительно ли человек, получающий средства, жив. Также, поступают ли выплаты именно тому лицу, которому они были назначены.

Среди видов идентификации есть:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID);

Видеоконференцсвязь, проведенная органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Сбербанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

Кому из пенсионеров могут выплачивать более 8 тысяч

В такую категорию входят пенсионеры, получившие статус чернобыльцев. Следовательно, сумма выплат будет зависеть от группы, которую получило лицо, пострадавшее или ликвидатором трагедии.

I группа – не менее 8 187 гривен;

ІІ группа – 6 549 гривен;

ІІІ группа – 5 048 гривен.

Обратите внимание! Выше указанные суммы не являются конечными. Имеющие группы могут рассчитывать еще и на надбавки к выплатам.

Ликвидаторы, относящиеся к первой категории:

474 гривен для I группы,

379 гривен для ІІ группы,

284 гривен для ІІІ группы.

Лица, работавшие или проживавшие в зоне ЧАЭС и в результате аварии, получили инвалидность:

I группа – 341 гривну;

ІІ группа – 227 гривен;

ІІІ группа – 170 гривен.

Те, кто принадлежит к другим категориям, также могут получить доплаты: