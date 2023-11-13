Что ждет ВПЛ
В Министерстве социальной политики хотят продлить срок физической идентификации – на 3 месяца с 1 января 2024 года. Речь идет о пенсионерах, взятых на учет как внутренне перемещенные лица до начала полномасштабной войны.
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К слову, в законопроекте предлагают не прекращать с 1 января по 1 апреля 2024 выплаты пенсий ВПЛ пенсионерам, которые до введения военного положения получили этот статус.
Что предполагает идентификация
Проверка лица, получающего выплаты, необходима. Прежде всего для того, чтобы убедиться в том действительно ли человек, получающий средства, жив. Также, поступают ли выплаты именно тому лицу, которому они были назначены.
Среди видов идентификации есть:
- авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID);
- Видеоконференцсвязь, проведенная органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;
- идентификация получателей пенсий в учреждении Сбербанка;
- удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.
Кому из пенсионеров могут выплачивать более 8 тысяч
В такую категорию входят пенсионеры, получившие статус чернобыльцев. Следовательно, сумма выплат будет зависеть от группы, которую получило лицо, пострадавшее или ликвидатором трагедии.
- I группа – не менее 8 187 гривен;
- ІІ группа – 6 549 гривен;
- ІІІ группа – 5 048 гривен.
Ликвидаторы, относящиеся к первой категории:
- 474 гривен для I группы,
- 379 гривен для ІІ группы,
- 284 гривен для ІІІ группы.
Лица, работавшие или проживавшие в зоне ЧАЭС и в результате аварии, получили инвалидность:
- I группа – 341 гривну;
- ІІ группа – 227 гривен;
- ІІІ группа – 170 гривен.
Те, кто принадлежит к другим категориям, также могут получить доплаты:
- лицо, которое принадлежит к 2 категории, получает 170 гривен;
- 3 категория – 113 гривен;
- 4 категория – 56 гривен.