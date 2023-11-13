На що можна використати пільгу

Пільгу можна використати на одну із нижчевказаних послуг:

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  • оплата житлово-комунальних послуг;
  • купівлю твердого пічного палива;
  • придбання рідкого побутового палива;
  • купівлю скрапленого газу.

Хто може отримати допомогу

Такою пільгою можуть скористатися люди похилого віку, які живуть і сільській місцевості й працювали на таких професіях:

  • педагогічні працівники;
  • працівники медицини;
  • фармацевти;
  • фахівці із захисту рослин;
  • бібліотекарі;
  • працівники музею;
  • працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;
  • працівники сфери культури.

Як отримати допомогу

Щоб оформити допомогу, потрібно подати заявку у наступні способи:

  • через застосунок Дія – треба відкрити розділ про пільгову фінансову підтримку пенсіонерів на оплату житлово-комунальних послуг і зробити все що вказано на екрані;
  • через додаток ПФУ – вкажіть номер телефону, оберіть потрібний розділ та виконуйте інструкцію;
  • через місцеве відділення ПФУ.