На що можна використати пільгу

Пільгу можна використати на одну із нижчевказаних послуг:

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оплата житлово-комунальних послуг;

купівлю твердого пічного палива;

придбання рідкого побутового палива;

купівлю скрапленого газу.

Хто може отримати допомогу

Такою пільгою можуть скористатися люди похилого віку, які живуть і сільській місцевості й працювали на таких професіях:

педагогічні працівники;

працівники медицини;

фармацевти;

фахівці із захисту рослин;

бібліотекарі;

працівники музею;

працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;

працівники сфери культури.

Це важливо! Також особи можуть отримати пільгу, якщо останніх пів року середній дохід сім’ї за місяць у розрахунку на одну людину не перевищував 3 760 гривень.

Як отримати допомогу

Щоб оформити допомогу, потрібно подати заявку у наступні способи: