Надбавка для пенсіонерів старше 70: хто зможе отримати її у вересні

Українські пенсіонери мають змогу збільшити свої виплати, завдяки спеціальним надбавкам. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, за певними потрібно звертатись особисто.

Кому надаватиметься така надбавка

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Вона призначається автоматично і додається до основного розміру пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової межі.

Читайте також Китай хоче встановити обмеження на експорт металу, що використовується в боєприпасах

Умовами для отримання цієї надбавки є те, що:

пенсіонер отримує пенсію за віком;

загальна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

З часом така надбавка зростає. Зараз її розмір такий:

пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;

для осіб від 75 до 79 років включно надбавка зростає до 456 гривень;

громадяни старше 80 років отримують уже 570 гривень.

Надбавка за віком не сумується. Тобто у 78 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 756 гривень.