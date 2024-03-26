Яка винагорода передбачена військовим за участь в бойових діях

Найвищий розмір винагороди для військовослужбовців в Україні становить 100 тисяч гривень. Втім ці кошти виплачують лише тим, хто безпосередньо перебуває на передовій.

Які винагороди для військових в Україні

Виплати для військових у період воєнного стану складаються з двох частин. Йдеться про щомісячне грошове забезпечення, тобто зарплату. А також, про додаткову винагороду у 30, 50 та 100 тисяч гривень.

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Відповідно до постанови Кабміну, розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців складає:

30 тисяч гривень – для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії,

– для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії, 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами,

– для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, 100 тисяч гривень – для військових, які безпосередньо бере участь у боях та перебувають у зоні активних бойових дій.

Детальніше про отримання 100 тисяч

Винагорода у 100 тисяч гривень передбачена для таких військових:

які беруть безпосередню участь у бойових діях,

які забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Росією території,

які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я або знаходяться у відпустці для лікування після тяжкого поранення у зв'язку з пораненням, пов'язаним з захистом Батьківщини та участю у бойових діях,

які захоплені в полон, заручники, інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні,

які загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень, травм). Варто додати, що у такому випадку виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла).

Підтвердити участь військовослужбовців у бойових діях або їхнє виконання бойового завдання можна на підставі бойового наказу, журналу бойових дій чи журналу ведення оперативної обстановки, а також рапорту командира.