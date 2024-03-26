Какие вознаграждения для военных в Украине

Выплаты для военных в период военного положения состоят из двух частей. Речь идет о ежемесячном денежном обеспечении, то есть зарплате. А также, о дополнительном вознаграждении в 30, 50 и 100 тысяч гривен.

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В соответствии с постановлением Кабмина, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тысяч гривен – для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России,

– для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России, 50 тысяч гривен – для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями,

– для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, 100 тысяч гривен – для военных, которые непосредственно участвует в боях и находятся в зоне активных боевых действий.

Подробнее о получении 100 тысяч

Вознаграждение в 100 тысяч гривен предусмотрена для таких военных:

которые принимают непосредственное участие в боевых действиях,

которые обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Россией территории,

находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения в связи с ранением, связанным с защитой Родины и участием в боевых действиях,

которые захвачены в плен, заложники, интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют,

погибших (умерших в результате полученных после введения военного положения ранений, травм). Стоит добавить, что в таком случае выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло).

Обратите внимание! Подтвердить участие военнослужащих в боевых действиях или их выполнение боевого задания можно на основании боевого приказа, журнала боевых действий или журнала ведения оперативной обстановки, а также рапорта командира.