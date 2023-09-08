Доплата 30 тисяч гривень: хто з військових отримає

Уряд призначив премії військовим у різному еквіваленті. Суми різняться відповідно до посади, яку займає службовець та виконаних ним завдань.

Надбавки для військових

В Україні "бойові" виплати у розмірі – 30 тисяч гривень отримують військові, що виконують певні завдання. Спочатку уряд скасував ці виплати, потім їх відновили.

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Премію 30 тисяч гривень отримають:

поліціянти;

рядовий та начальницький склад ДСНС;

начальницький склад спецоперацій Національного антикорупційного бюро;

військові, які здійснюють бойові завдання для оборони України, через військову агресію Росії.

50 тисяч гривень матимуть:

військовослужбовці, які тримають оборону дистанційно від лінії зіткнення (керують технікою, здійснюють координацію).

100 тисяч гривень надають:

службовці ДСНС, які займаються забезпеченням або перебувають на лінії зіткнення;

родинам загиблих у місяць, коли військовому кваліфікують смерть;

військові, що перебувають на лікуванні чи реабілітації;

службовці, які знаходяться у полоні чи мають статус "безвісти зниклих";

начальницький та рядовий склад Державної кримінально-виконавчої служби, які були викликані для бойових завдань бзпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ.

Окремо уряд запровадив і інші премії. Йдеться про: