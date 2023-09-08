Надбавки для військових
В Україні "бойові" виплати у розмірі – 30 тисяч гривень отримують військові, що виконують певні завдання. Спочатку уряд скасував ці виплати, потім їх відновили.
Читайте також Комерційний банк HSBC Group припинив грошові перекази у Росію та Білорусь
Премію 30 тисяч гривень отримають:
- поліціянти;
- рядовий та начальницький склад ДСНС;
- начальницький склад спецоперацій Національного антикорупційного бюро;
- військові, які здійснюють бойові завдання для оборони України, через військову агресію Росії.
50 тисяч гривень матимуть:
- військовослужбовці, які тримають оборону дистанційно від лінії зіткнення (керують технікою, здійснюють координацію).
100 тисяч гривень надають:
- службовці ДСНС, які займаються забезпеченням або перебувають на лінії зіткнення;
- родинам загиблих у місяць, коли військовому кваліфікують смерть;
- військові, що перебувають на лікуванні чи реабілітації;
- службовці, які знаходяться у полоні чи мають статус "безвісти зниклих";
- начальницький та рядовий склад Державної кримінально-виконавчої служби, які були викликані для бойових завдань бзпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ.
Окремо уряд запровадив і інші премії. Йдеться про:
- 20 100 гривень – поранені під час бойових завдань, які на час лікування та після реабілітації, перебувають у розпорядженні командирів;
- від 15 до 30 тисяч – інструктори, які навчають особовий склад і перебувають у навчально-тренувальних військових частинах;
- 6 000 гривень – строковики, які перебували на службі;
- 2 350 гривень – курсанти навчальних закладів, спрямованих на військову підготовку.