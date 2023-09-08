Надбавки для військових

В Україні "бойові" виплати у розмірі – 30 тисяч гривень отримують військові, що виконують певні завдання. Спочатку уряд скасував ці виплати, потім їх відновили.

Читайте також Комерційний банк HSBC Group припинив грошові перекази у Росію та Білорусь

Премію 30 тисяч гривень отримають:

  • поліціянти;
  • рядовий та начальницький склад ДСНС;
  • начальницький склад спецоперацій Національного антикорупційного бюро;
  • військові, які здійснюють бойові завдання для оборони України, через військову агресію Росії.

50 тисяч гривень матимуть:

  • військовослужбовці, які тримають оборону дистанційно від лінії зіткнення (керують технікою, здійснюють координацію).

100 тисяч гривень надають:

  • службовці ДСНС, які займаються забезпеченням або перебувають на лінії зіткнення;
  • родинам загиблих у місяць, коли військовому кваліфікують смерть;
  • військові, що перебувають на лікуванні чи реабілітації;
  • службовці, які знаходяться у полоні чи мають статус "безвісти зниклих";
  • начальницький та рядовий склад Державної кримінально-виконавчої служби, які були викликані для бойових завдань бзпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ.

Окремо уряд запровадив і інші премії. Йдеться про:

  • 20 100 гривень – поранені під час бойових завдань, які на час лікування та після реабілітації, перебувають у розпорядженні командирів;
  • від 15 до 30 тисяч – інструктори, які навчають особовий склад і перебувають у навчально-тренувальних військових частинах;
  • 6 000 гривень – строковики, які перебували на службі;
  • 2 350 гривень – курсанти навчальних закладів, спрямованих на військову підготовку.