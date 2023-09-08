Прибавки для военных
В Украине "боевые" выплаты в размере – 30 тысяч гривен получают военные, выполняющие определенные задачи. Сначала правительство отменило эти выплаты, затем их возобновили.
Читайте также Коммерческий банк HSBC Group прекратил денежные переводы в Россию и Белоруссию
Премию 30 тысяч гривен получат:
- полицейские;
- рядовой и начальствующий состав ГСЧС;
- начальствующий состав спецопераций Национального антикоррупционного бюро;
- военные, осуществляющие боевые задания для обороны Украины, из-за военной агрессии России.
50 тысяч гривен дадут:
- военнослужащим, которые держат оборону дистанционно от столкновения (управляют техникой, осуществляют координацию).
100 тысяч гривен предоставляют:
- служащим ГСЧС, занимающиеся обеспечением или находящиеся на линии столкновения;
- семьям погибших в месяц, когда военному квалифицируют смерть;
- военным, находящимся на лечении или реабилитации;
- служащим, находящимся в плену или имеющие статус "без вести пропавших";
- начальствующим и рядовім составам Государственной уголовно-исполнительной службы, которые были вызваны для боевых задач непосредственно Главнокомандующим ВСУ.
Отдельно правительство ввело и другие премии. Речь идет о:
- 20 100 гривен – ранены во время боевых заданий, которые на время лечения и после реабилитации находятся в распоряжении командиров;
- от 15 до 30 тысяч – инструкторы, обучающие личный состав и находящиеся в учебно-тренировочных воинских частях;
- 6 000 гривен – срочники, которые находились на службе;
- 2 350 гривен – курсанты учебных заведений, направленных на военную подготовку.