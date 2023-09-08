Прибавки для военных

В Украине "боевые" выплаты в размере – 30 тысяч гривен получают военные, выполняющие определенные задачи. Сначала правительство отменило эти выплаты, затем их возобновили.

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Премию 30 тысяч гривен получат:

  • полицейские;
  • рядовой и начальствующий состав ГСЧС;
  • начальствующий состав спецопераций Национального антикоррупционного бюро;
  • военные, осуществляющие боевые задания для обороны Украины, из-за военной агрессии России.

50 тысяч гривен дадут:

  • военнослужащим, которые держат оборону дистанционно от столкновения (управляют техникой, осуществляют координацию).

100 тысяч гривен предоставляют:

  • служащим ГСЧС, занимающиеся обеспечением или находящиеся на линии столкновения;
  • семьям погибших в месяц, когда военному квалифицируют смерть;
  • военным, находящимся на лечении или реабилитации;
  • служащим, находящимся в плену или имеющие статус "без вести пропавших";
  • начальствующим и рядовім составам Государственной уголовно-исполнительной службы, которые были вызваны для боевых задач непосредственно Главнокомандующим ВСУ.

Отдельно правительство ввело и другие премии. Речь идет о:

  • 20 100 гривен – ранены во время боевых заданий, которые на время лечения и после реабилитации находятся в распоряжении командиров;
  • от 15 до 30 тысяч – инструкторы, обучающие личный состав и находящиеся в учебно-тренировочных воинских частях;
  • 6 000 гривен – срочники, которые находились на службе;
  • 2 350 гривен – курсанты учебных заведений, направленных на военную подготовку.