Хто з пенсіонерів більше не отримає надбавок за віком

Більшість пенсіонерів можуть очікувати на доплати за віком, однак не всі мають на них право. Деякі особи взагалі не отримають такі доплати через певні обмеження.

Що треба знати про доплати за віком

Законодавство України передбачає надання пенсіонерам надбавок за віком. Кожні п'ять років сума надбавки збільшується.

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Доплати за віком починаються з 70 років. Розмір надбавки з часом збільшується:

З 70 до 74 років – щомісяця додатково 300 гривень.

З 75 до 79 років – щомісяця 456 гривень.

Понад 80 років – щомісяця 570 гривень.

Обмеження для отримання надбавок

Ці доплати не сумуються, а лише збільшуються. Наприклад, якщо спочатку виплата становила 300 гривень, з часом вона зросте до 456 гривень.

Основною умовою, яка обмежує отримання доплат, є високий розмір нарахованої пенсії. Пенсіонери, чия місячна виплата перевищує 10 340 гривень, не мають права на додаткові надбавки.

Доплати за стан здоров'я

Висока пенсія є єдиною причиною, через яку не нараховуються доплати за віком.

Пенсіонери віком 80 років і старші, які зіткнулися з погіршенням стану здоров'я і потребують стороннього догляду, мають право на отримання доплат від держави.

Для зарахування такої надбавки необхідно офіційно документально підтвердити погіршення здоров'я та відповідати певним критеріям, зокрема здатністю самостійно проживати без постійної підтримки.