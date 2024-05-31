Важливе місце роботи та стаж: як отримати 10 окладів при виході на пенсію

Пенсіонери, що працюють у відповідних установах зі стажем, можуть розраховувати на одноразову допомогу. Її розмір може сягати аж 10 місячним пенсійним виплатам.

Кому нададуть одноразову виплату у розмірі 10 окладів

Таку допомогу можуть отримати співробітники комунальних та державних установ. Втім їм потрібно мати необхідний страховий стаж.

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для чоловіків – 35 років стажу, які працювали на відповідних посадах,

– 35 років стажу, які працювали на відповідних посадах, для жінок – 30 років стажу.

Загалом, одноразова виплата при виході на пенсію регулюються законом "Про пенсійне забезпечення" та законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Працівники яких установи входять до списку:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Як отримати виплату

Серед додаткових умов для отримання одноразової виплати є наявність працевлаштування на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.

Крім того, пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Чи зростуть пенсії влітку

Під час призначення пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Для пенсіонерів незабаром відбудеться підвищення. Все через те, що ще у квітні стартував перерахунок пенсійних виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Втім надбавки за це будуть виплачені у червні.

Затримка виникла через звіти про сплату Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал 2024 року, адже вони були до 10 травня.

Пенсії будуть автоматично перераховані для пенсіонерів, які: