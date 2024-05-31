Коли пенсіонери отримають підвищені виплати
Перерахунок відбувся для тих, хто набув 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2024 року або мав менше ніж 24 місяці, але минуло два роки після призначення або перерахунку пенсії.
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Право на такий перерахунок визначається набутим страховим стажем на 1 березня, включно зі стажем за січень-лютий 2024 року.
Оскільки інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року була внесена до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні, перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів також відбувся у травні.
Якими будуть пенсії у червні
У червні 2024 року не планується збільшення мінімальної пенсії, оскільки її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлюється на 1 січня кожного року й у 2024 році становить 2,361 гривні.
Однак, завдяки весняній індексації, мінімальна пенсія була підвищена на 364 гривні й тепер складає 2 725 гривень. Ця сума виплачується пенсіонерам, які досягли 65 років і не набули достатнього страхового стажу.
Щодо мінімальних розмірів пенсій для інших категорій пенсіонерів з 1 березня 2024 року:
- Пенсіонери до 70 років з повним стажем (30/35 років) і особи з інвалідністю I групи без урахування віку та стажу отримують мінімум 2 980 гривень;
- Пенсіонери віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем (30/35 років) мають право на мінімальну пенсію в розмірі 3 240 гривень;
- Пенсіонери старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років отримують мінімальну пенсію 3 370 гривень.