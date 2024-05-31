Коли пенсіонери отримають підвищені виплати

Перерахунок відбувся для тих, хто набув 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2024 року або мав менше ніж 24 місяці, але минуло два роки після призначення або перерахунку пенсії.

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Право на такий перерахунок визначається набутим страховим стажем на 1 березня, включно зі стажем за січень-лютий 2024 року.

Оскільки інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року була внесена до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні, перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів також відбувся у травні.

Важливо! Перерахунок було здійснено автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви. Вже у червні пенсіонери отримають збільшені пенсійні виплати, а також доплату за квітень і травень.

Якими будуть пенсії у червні

У червні 2024 року не планується збільшення мінімальної пенсії, оскільки її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлюється на 1 січня кожного року й у 2024 році становить 2,361 гривні.

Однак, завдяки весняній індексації, мінімальна пенсія була підвищена на 364 гривні й тепер складає 2 725 гривень. Ця сума виплачується пенсіонерам, які досягли 65 років і не набули достатнього страхового стажу.

Щодо мінімальних розмірів пенсій для інших категорій пенсіонерів з 1 березня 2024 року: