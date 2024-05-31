Когда пенсионеры получат повышенные выплаты

Перерасчет состоялся для тех, кто приобрел 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта 2024 года или имел менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или перерасчета пенсии.

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Право на такой перерасчет определяется приобретенным страховым стажем на 1 марта, включительно со стажем за январь-февраль 2024 года.

Поскольку информация об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года была внесена в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров также состоялся в мае.

Важно! Перерасчет был осуществлен автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления. Уже в июне пенсионеры получат увеличенные пенсионные выплаты, а также доплату за апрель и май.

Какими будут пенсии в июне

В июне 2024 года не планируется увеличение минимальной пенсии, поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который устанавливается на 1 января каждого года и в 2024 году составляет 2,361 гривны.

Однако, благодаря весенней индексации, минимальная пенсия была повышена на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен. Эта сумма выплачивается пенсионерам, которые достигли 65 лет и не приобрели достаточного страхового стажа.

Относительно минимальных размеров пенсий для других категорий пенсионеров с 1 марта 2024 года: