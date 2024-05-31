Когда пенсионеры получат повышенные выплаты
Перерасчет состоялся для тех, кто приобрел 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта 2024 года или имел менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или перерасчета пенсии.
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Право на такой перерасчет определяется приобретенным страховым стажем на 1 марта, включительно со стажем за январь-февраль 2024 года.
Поскольку информация об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года была внесена в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров также состоялся в мае.
Какими будут пенсии в июне
В июне 2024 года не планируется увеличение минимальной пенсии, поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который устанавливается на 1 января каждого года и в 2024 году составляет 2,361 гривны.
Однако, благодаря весенней индексации, минимальная пенсия была повышена на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен. Эта сумма выплачивается пенсионерам, которые достигли 65 лет и не приобрели достаточного страхового стажа.
Относительно минимальных размеров пенсий для других категорий пенсионеров с 1 марта 2024 года:
- Пенсионеры до 70 лет с полным стажем (30/35 лет) и лица с инвалидностью I группы без учета возраста и стажа получают минимум 2 980 гривен;
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем (30/35 лет) имеют право на минимальную пенсию в размере 3 240 гривен;
- Пенсионеры старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет получают минимальную пенсию 3 370 гривен.