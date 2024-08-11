Доплати за дітей та донорство: хто може їх отримати

Українці можуть отримати спеціальні доплати до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, за певними потрібно звертатись у індивідуальному порядку.

Доплати до пенсії

Українці можуть виходити на пенсію з 60 років, за умови наявності достатнього трудового стажу. Такі особи мають право на низку надбавок до виплат.

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Зокрема, у таких осіб є право на доплату на дітей. ЇЇ можуть призначити пенсіонерам після їхнього особистого звернення. На сьогодні ця надбавка становить 150 гривень і надається у випадках, коли з пенсіонером постійно проживає неповнолітня особа.

Пенсіонери старшого віку можуть отримати також надбавки до виплат. Зокрема після 70 років їм надається надбавка за віком

Донори також мають право на додаткові виплати до пенсії. На сьогодні ця надбавка становить 292 гривні. Така виплата надається за умови, що особа має статус почесного донора, який присвоюється за: