Виплати після 65 років: кому не бачити надбавки

На виплати українців після виходу на пенсію впливає безліч факторів. Проте є такі чинники, які не дозволять їм отримати надбавки після 65 років.

Хто не отримає гроші після 65 років

Деякі українці можуть не отримати пенсії після 65 років через нестачу страхового стажу. Тому держава платитиме для них соціальну допомогу.

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Вимоги до стажу у 2024 році такі:

у 60 років – 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Відповідно, якщо особа у 65 років має хоча б 15 років стажу, вона зможе отримувати повноцінну пенсію з надбавками. Якщо ж ні, їй варто розраховувати лише на соціальну допомогу.

Нагадаємо! Соціальна пенсія – це різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Ця виплата не може бути більша ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.