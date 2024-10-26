Кто не получит деньги после 65 лет

Некоторые украинцы могут не получить пенсии после 65 лет из-за недостатка страхового стажа. Поэтому государство будет платить для них социальную помощь.

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Требования к стажу в 2024 году следующие:

в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Соответственно, если человек в 65 лет имеет хотя бы 15 лет стажа, он сможет получать полноценную пенсию с надбавками. Если же нет, ему стоит рассчитывать только на социальную помощь.

Напомним! Социальная пенсия – это разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Эта выплата не может быть больше чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.