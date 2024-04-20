Зміни у виплаті пенсій: хто з українців отримає надбавку вже у травні

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії вже у травні. Однак, якщо вони відповідають певним критеріям.

У кого пенсії зростуть автоматично

У травні пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку до пенсії. Ця вікова доплата додається автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Тобто, додатково звертатись у ПФУ непотрібно.

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Щобільше, така надбавка збільшується, коли пенсіонер перетинає певний вік. Нині в України розміри доплати за віком наступні:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Хто може отримати надбавку за станом здоровʼя

Ця виплата надається за умови, що загальна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

Також у пенсіонерів, у яких погіршився стан здоров'я та вони можуть підтвердити це документально, є право на спеціальну надбавку. Нині сума цієї доплати складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто – 944 гривні.

При цьому, доплата надається, якщо особа відповідає наступним критеріям:

має щомісячну пенсію за віком;

старше 80 років;

проживає сама;

потребує догляду з боку сторонніх осіб через стан здоров'я.

Ця надбавка нараховується через особисте звернення пенсіонера у ПФУ.