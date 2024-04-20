Зміни у виплаті пенсій: хто з українців отримає надбавку вже у травні
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії вже у травні. Однак, якщо вони відповідають певним критеріям.
У кого пенсії зростуть автоматично
У травні пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку до пенсії. Ця вікова доплата додається автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Тобто, додатково звертатись у ПФУ непотрібно.
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Щобільше, така надбавка збільшується, коли пенсіонер перетинає певний вік. Нині в України розміри доплати за віком наступні:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Хто може отримати надбавку за станом здоровʼя
Також у пенсіонерів, у яких погіршився стан здоров'я та вони можуть підтвердити це документально, є право на спеціальну надбавку. Нині сума цієї доплати складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто – 944 гривні.
При цьому, доплата надається, якщо особа відповідає наступним критеріям:
- має щомісячну пенсію за віком;
- старше 80 років;
- проживає сама;
- потребує догляду з боку сторонніх осіб через стан здоров'я.