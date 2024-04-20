У кого пенсии вырастут автоматически

В мае пенсионеры старше 70 лет могут получить прибавку к пенсии. Эта возрастная доплата добавляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. То есть, дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.

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Более того, такая надбавка увеличивается, когда пенсионер пересекает определенный возраст. Сейчас в Украине размеры доплаты по возрасту следующие:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Эта выплата предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривен.

Кто может получить надбавку по состоянию здоровья

Также у пенсионеров, у которых ухудшилось состояние здоровья и они могут подтвердить это документально, есть право на специальную надбавку. Сейчас сумма этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть – 944 гривны.

При этом, доплата предоставляется, если лицо соответствует следующим критериям:

имеет ежемесячную пенсию по возрасту;

старше 80 лет;

проживает сам;

нуждается в уходе со стороны посторонних лиц по состоянию здоровья.

Важно! Эта надбавка начисляется через личное обращение пенсионера в ПФУ.