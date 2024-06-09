На які доплати за вік можна розраховувати в Україні

Українські пенсіонери можуть збільшити свої виплати завдяки спеціальним надбавкам. Деякі з цих доплат призначається автоматично, частина нараховується після особистого звернення у ПФУ.

Хто може отримати надбавку за віком

Надбавку за віком можуть отримати пенсіонери, які мають пенсійну виплату менш як 10 340, 35 гривень. Така доплата нараховується громадянам старше 70 років.

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Вікова доплата додається до пенсії автоматично. Розмір надбавки прямо залежить від віку особи. З часом вона зростає

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Яка ще надбавка доступна пенсіонерам

Така надбавка не сумується, вона лише збільшується з часом. Наприклад, у 76 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.

Пенсіонери можуть отримати надбавку через погіршений стан здоров'я. Для цього вони мають звернутися із відповідною заявою у ПФУ. Щоб отримати таку надбавку особа має:

бути старше 80 років;

мати пенсію за віком;

жити самостійно;

потребувати догляду сторонніх осіб.

Розмір цієї надбавки вираховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 944 гривні.

Така надбавка надається лише, якщо особа має документи, що підтверджують її погіршений стан здоров'я.