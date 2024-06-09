Кто может получить надбавку по возрасту
Надбавку по возрасту могут получить пенсионеры, которые имеют пенсионную выплату менее 10 340, 35 гривен. Такая доплата начисляется гражданам старше 70 лет.
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Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически. Размер надбавки напрямую зависит от возраста лица. Со временем она растет
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Какая еще надбавка доступна пенсионерам
Пенсионеры могут получить надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья. Для этого они должны обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Чтобы получить такую надбавку лицо должно:
- быть старше 80 лет;
- иметь пенсию по возрасту;
- жить самостоятельно;
- нуждаться в уходе посторонних лиц.
Размер этой надбавки высчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас это 944 гривны.