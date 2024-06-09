Кто может получить надбавку по возрасту

Надбавку по возрасту могут получить пенсионеры, которые имеют пенсионную выплату менее 10 340, 35 гривен. Такая доплата начисляется гражданам старше 70 лет.

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Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически. Размер надбавки напрямую зависит от возраста лица. Со временем она растет

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Такая надбавка не суммируется, она лишь увеличивается со временем. Например, в 76 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.

Какая еще надбавка доступна пенсионерам

Пенсионеры могут получить надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья. Для этого они должны обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Чтобы получить такую надбавку лицо должно:

быть старше 80 лет;

иметь пенсию по возрасту;

жить самостоятельно;

нуждаться в уходе посторонних лиц.

Размер этой надбавки высчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас это 944 гривны.

Обратите внимание! Такая надбавка предоставляется только, если лицо имеет документы, подтверждающие его ухудшенное состояние здоровья.