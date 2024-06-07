План держбюджету перевиконано

У висновку інституції про результати аналізу виконання Закону про Державний бюджет України на 2024 рік у І кварталі йдеться про перевиконання плану надходжень до держбюджету.

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Хоча доходи Держбюджету у І кварталі 2024 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 116,2 мільярда гривень (22,1%) і становили 642,1 мільярда гривень, однак здебільшого це зростання зумовлене неекономічними чинниками. Йдеться про такі чинники як зростання ставки податку на прибуток банків, авансові перерахування дивідендів на державну частку, збільшення власних надходжень бюджетних установ,

– йдеться у повідомленні.

Також на перевиконання плану вплинули такі економічні чинники:

зростання оподаткованого імпорту і прибутку прибуткових підприємств;

девальвація гривні;

зростання реального ВВП;

зростання зарплат та інфляції.

Які ще показники були у І кварталі

У першому кварталі 2024 року від міжнародної спільноти Україна отримала 402,3 мільярда гривень зовнішніх запозичень і грантів, що на 5,1 мільярда гривень менше, ніж планувалося.

Попри це внутрішні ресурси України значно перевищили її зовнішні ресурси, склавши 811,7 мільярда гривень. Це зростання відбулося насамперед за рахунок внутрішніх запозичень, які перевищили початковий план на 11%. Одним із факторів, що сприяв цьому перевищенню, була купівля банками військових облігацій.

Зверніть увагу! Видатки Держбюджету за вказаний період теж збільшилися до 813,1 мільярда гривень, тобто на 12%.