Доплати до пенсії: які надбавки можуть отримати люди з інвалідністю

ООН активно допомагає українцям з початку повномасштабного вторгнення. Зараз грошові виплати можуть отримати особи з інклюзивністю.

Хто може отримати доплату

ООН надає спеціальну доплату для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Допомога реалізується у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Громадяни можуть отримати надбавку, якщо вони:

мають щомісячну пенсію меншу за 3 250 гривень;

не мають інших державних соціальних виплат (наприклад, допомога для ВПО, грошова підтримка від інших міжнародних установ);

перебувають на неокупованій території України.

Розмір доплати визначається як різниця між 3 250 гривень та сумою пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер щомісячно отримує 3 000 гривень, його надбавка – 250 гривень.

Як оформити доплату

Мінімальний розмір доплати, який може отримати особа, складає 100 гривень.

Щоб отримати вказану доплату, окремо подавати заяву непотрібно.Список осіб, які відповідають вказаним категоріям, визначається представниками Мінсоцполітики. Надбавка автоматично перераховується через визначені банківські установи.

Військова адміністрація Київської області повідомляє, що протягом лютого 2024 року цю допомогу передали близько 17 тисячам осіб. Загальна сума отриманих доплат сягає 30 мільйонів гривень.