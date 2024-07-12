Хто з пенсіонерів може отримати надбавку через погіршений стан здоров'я

Пенсіонерам в Україні доступні спеціальні надбавки. Зокрема і доплата через погіршення стану здоров'я. Для отримання такої надбавки, пенсіонер має відповідати певним вимогам.

Кому доступна така надбавка

Така надбавка нараховується пенсіонерам старше 80 років. За умови, що вони отримують пенсію за віком.

Читайте також Це таки трапилося: офіційний долар вперше перевалив за 41 гривню

Тако важливими умовами для отримання цієї доплати є:

проживання на самоті;

потреба у догляді від сторонніх осіб.

Аби отримати цю надбавку, особа має звернутись у ПФУ і подати спеціальну заяву. Для підтвердження погіршеного стану здоров'я необхідно надати відповідні документи

Яка ще надбавка доступна пенсіонерам

Ця надбавка розраховується як 40% від визначеного в Україні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі ця доплата складає 944 гривні.

Пенсіонери старше 70 років мають право отримати надбавку за віком. Така доплата надається якщо щомісячна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

Розмір надбавки за віком зараз такий:

для осіб від 70 до 74 років включно надається додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Для цього звертатись у ПФУ із заявою непотрібно.