Кому доступна такая надбавка

Такая надбавка начисляется пенсионерам старше 80 лет. При условии, что они получают пенсию по возрасту.

Читайте также Это таки случилось: официальный доллар впервые перевалил за 41 гривну

Тако важными условиями для получения этой доплаты являются:

проживание в одиночестве;

потребность в уходе от посторонних лиц.

Чтобы получить эту надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ и подать специальное заявление. Для подтверждения ухудшенного состояния здоровья, необходимо предоставить соответствующие документы

Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от определенного в Украине прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас эта доплата составляет 944 гривны.

Какая еще надбавка доступна пенсионерам

Пенсионеры старше 70 лет имеют право получить надбавку по возрасту. Такая доплата предоставляется если ежемесячная пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривен.

Размер надбавки по возрасту сейчас такой:

для лиц от 70 до 74 лет включительно предоставляется дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Для этого обращаться в ПФУ с заявлением не нужно.