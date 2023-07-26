Пенсія по інвалідності для І групи: які зміни чекати у серпні

У 2023 році відбулося декілька індексацій пенсій. Значна кількість пенсіонерів отримали надбавку до виплат. Чи варто чекати нового перахунку та якою буде пенсія по інвалідності для I групи, розповідаємо далі.

Розмір пенсій по інвалідності для І групи

Для визначення розміру пенсії по інвалідності до уваги береться 2 основних показники:

група інвалідності;

відсоток від розміру пенсії, відповідно до віку.

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Значну роль у розрахунках має період встановлення інвалідності до настання 60-річчя. Він додається до страхового стажу.

Відсоток виплат відповідає групі інвалідності, яку призначили особі:

100% від пенсії призначеної за віком – отримує І група;

90% – II група;

50% – III група.

Мінімальна сума надбавки, яку може отримати особа з інвалідністю І групи – 2 300 гривні. Згідно з останніми даними щонайменша сума пенсії для цієї категорії 13 604,5 гривні. Для ІІ та ІІІ груп мінімальні виплати складають 10 988,25 гривні та 7 534,8 гривні, відповідно.

Особливу увагу варто звернути на жертв Чорнобильської катастрофи. Для таких осіб, що належать до І групи держава встановила мінімум – 6 840 гривень. Якщо мова іде про ліквідаторів з цієї ж категорії, вони мають отримувати щонайменше 13, 376 гривень.

Для розрахунку такої пенсії беруться до уваги найменші деталі, такі як обставини отримання інвалідності, тяжкість та фізичні можливості особи.

Чи буде підвищення пенсій по інвалідності

Індексація пенсій відбувається 2 рази на рік. Останній перерахунок був проведений у березні 2023 року, тому поки що підвищення виплат не буде.

Проте деякі пенсіонери усе ж отримають надбавки, мова йде про осіб, що мають особливі заслуги перед державою. Ця категорія громадян буде мати спеціальні виплати приурочені до Дня Незалежності України.

Кому дадуть надбавки у серпні

Традиційно, надбавку до Дня незалежності України отримають:

особи з інвалідністю I, II або III групи, що набули цей статус через військові дії;

постраждалі під час Революції Гідності;

жертви нацистських переслідувань;

постраждалі під час воєнних дій;

громадяни, які мають особливі заслуги перед державою;

члени сімей загиблих через воєнні дії.

Яким буде розмір надбавок у 2023 поки невідомо. Однак, ця сума буде гарантовано не меншою ніж минулого року.